Premier Lig tarihine geçti! Salah efsaneleri geride bıraktı

Mohamed Salah, Cumartesi günü Liverpool'un Newcastle'ı mağlup ettiği karşılaşmada bir kez daha tarihe geçti. Mısırlı yıldızın Anfield'daki başarıları, onu Wayne Rooney ve Thierry Henry'nin önüne taşıdı.

Mohamed Salah, Cumartesi gecesi yaptığı bir asistle Premier League tarihinde yeni bir rekor kırdı ve tek bir statta en fazla gol katkısı (gol + asist) yapan oyuncu oldu.

Mısırlı oyuncunun zorlu sezonu, bir kez daha gol atamadan devam etti; ancak takım arkadaşına hazırladığı golle Liverpool'un Newcastle'ı mağlup etmesine ve ligdeki beş maçlık galibiyetsiz serisini sona erdirmesine yardımcı oldu.

Bu asist, Salah'ın Anfield'da toplamda 107 gol ve 45 asiste ulaşmasını sağladı ve toplam gol katkısı sayısını 152'ye çıkardı. Bu rakam, Old Trafford'da 151 gol katkısı üreten ve bunun 101'ini Manchester United formasıyla kaydeden Wayne Rooney'yi geride bırakması anlamına geliyor.

Thierry Henry'nin Highbury'deki başarıları bir dönem onu bu listenin zirvesine taşımıştı. Rooney gibi o da 151 gol katkısı üretmişti; bu rakam 114 gol ve 37 asistten oluşuyordu.

Salah, İngiltere'nin en üst liginde kırdığı rekorlara bir yenisini ekleyerek kendisini diğerlerinden ayırmaya devam etti. Liverpool'daki kariyerinin büyük bölümünde, özellikle de Merseyside'daki sahasında son derece acımasızdı ve şimdi, uzun süre kırılması zor görünen bir başarıya imza atmış durumda.