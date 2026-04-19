19 Nisan 2026 Pazar / 3 Zilkade 1447
  Premier Lig yolunda Hull City'den kritik puan kaybı
Premier Lig yolunda Hull City'den kritik puan kaybı

Hull City, İngiltere Championship'in 43. hafta maçında evinde Birmingham City ile 1-1 berabere kaldı ve Premier Lig yolunda kritik bir puan kaybı yaşadı.

HABER MERKEZİ19 Nisan 2026 Pazar 01:30
İngiltere Championship'te 43. hafta maçında, Hull City ile Birmingham City karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle bitti. Premier Lig hesapları olan Hull City önemli bir kayıp yaşadı.

Hull City, 24. dakikada Joe Gelhardt'ın goüyle 1-0 öne geçti. Birmingham City, 77. dakikada Tomoki Iwata'nın golüyle durumu 1-1 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı.

Ev sahibi Hull City'de Amir Hadziahmetovic maça ilk 11'de başladı ve 87 dakika sahada kaldı.

Son dört haftada galibiyet alamayan Hull City, puanını 69 yaptı ve 6. sırada yer aldı. Birmingham City 57 puana haftayı 14. sırada kapattı.

Championship'te Hull City gelecek hafta Leicester City'e konuk olacak. Birmingham City, Preston North End'i ağırlayacak.

  • hull city
  • birmingham city
  • championship

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte ''baltalı'' maganda paniği! Yolcular can havliyle kaydetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
