Premier Lig'de 4 gollü düello! Brentford ve Wolves puanları paylaştı

İngiltere Premier Lig'in 30. hafta maçında Brentford ile Wolverhampton karşı karşıya geldi.

Gtech Community Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Brentford'un gollerini 22. dakikada Michael Olabode Kayode ile 37. dakikada Igor Thiago kaydetti. Wolverhampton'un gollerini ise 44. dakikada Adam Armstrong ile 77. dakikada Emmanuel Arokodare attı.

Bu sonucun ardından Brentford, 45 puana yükselirken, Wolverhampton ise puanını 17 yaptı.

Premier Lig'in bir sonraki maçında Brentford, Leeds United, deplasmanına gidecek. Wolverhampton, West Ham'a konuk olacak.