Spor

Premier Lig'de 8 gollü nefes kesen maç!

Premier Lig'in 16. haftasında Manchester United, sahasında Bournemouth ile 4-4 berabere kaldı. Old Trafford'da oynanan mücadelede iki takım da üstünlüğü eline geçirse de kazanan çıkmadı.

HABER MERKEZİ16 Aralık 2025 Salı 01:30 - Güncelleme:
Premier Lig'de 8 gollü nefes kesen maç!
İngiltere Premier Lig'in 16. hafta maçında Manchester United ile Bournemouth karşı karşıya geldi.

Old Trafford'da oynanan mücadele 4-4 berabere bitti.

Manchester United, karşılaşmanın 13. dakikasında Amad Diallo'nun golüyle öne geçti. Bournemouth, 40. dakikada Antoine Semenyo'nun golüyle eşitliği sağladı. İlk yarının uzatma dakikalarında (45+4) Casemiro sahneye çıktı ve Manchester United'ı yeniden öne geçirdi. İlk yarı 2-1 United üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bournemouth, 46. dakikada Evanilson'un golüyle skoru 2-2'ye getirdi. 52. dakikada Marcus Tavernier'in golüyle konuk ekip öne geçti. Manchester United, 77. dakikada Bruno Fernandes'in golüyle yeniden eşitliği yakaladı.

Bu golden iki dakika sonra, 79. dakikada Matheus Cunha ağları havalandırarak United'ı bir kez daha öne geçirdi. Dakikalar 84'ü gösterirken Bournemouth, Junior Kroupi ile eşitliği yakaladı ve mücadele 4-4 beraberlikle sona erdi.

Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır, mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

Ruben Amorim'in ekibi Manchester United'ın Premier Lig'de yenilmezlik serisi 4 maça çıktı.

Öte yandan Andoni Iraola'nın ekibi Bournemouth'un Premier Lig'de galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Manchester United, puanını 26 yaptı. Bournemouth ise 21 puana yükseldi.

Premier Lig'in bir sonraki maçında Manchester United, Aston Villa deplasmanına gidecek. Bournemouth, Burnley'i ağırlayacak.

