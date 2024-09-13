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Spor

Premier Lig'de ağustos ayının hocası Fabian Hürzeler

İngiltere Premier Lig'de her ay verilen ayın teknik direktörü ödülünde Brighton & Hove Albion teknik patronu Fabian Hürzeler ağustos ayının hocası seçildi.

IHA13 Eylül 2024 Cuma 14:39 - Güncelleme:
Premier Lig'de ağustos ayının hocası Fabian Hürzeler
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Premier Lig'de sezona iyi başlayan Brighton & Hove Albion'da Teknik Direktör Fabian Hürzeler, ağustos ayının teknik direktörü seçildi.

İngiltere Premier Lig'in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Brighton & Hove Albion Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'in, ağustos ayının menajeri seçildiği ifade edildi.

Bu sezon İngiliz ekibinin başına geçen Hürzeler, Everton ve Manchester United'ı mağlup ederken, Arsenal ile de berabere kaldı. Brighton 7 puan ve averajla ligde 3. sırada bulunuyor.

31 yaşındaki teknik adam daha önce de Alman takımı St. Pauli'yi çalıştırdı.

Brighton & Hove Albion ayrıca bu yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmıştı.

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