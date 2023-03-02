İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mart 2023 Perşembe / 10 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,033
  • EURO
    20,1129
  • ALTIN
    1112.59
  • BIST100
    5322.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Premier Lig'de Arsenal arayı açıyor

İngiltere Premier Lig'de Arsenal Everton'ı 4-0 yenerek, en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki farkı 5 puana yükseltti.

AA2 Mart 2023 Perşembe 09:32 - Güncelleme:
Premier Lig'de Arsenal arayı açıyor
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'deki erteleme karşılaşmasında Arsenal, Everton'ı 4-0 yendi.

Maç eksiğine rağmen liderlik koltuğunda oturan Arsenal, kümede kalma mücadelesi veren Everton'ı konuk etti.

Arsenal, Saka'nın 40, Martinelli'nin 45+1 ve 80, Odegaard'ın 71. dakikadaki golleriyle art arda 3. galibiyetini aldı.

Puanını 60'a çıkaran Arsenal, en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki farkı 5 puana yükseltti.

Everton ise 21 puanda kaldı.

LİVERPOOL, WOLVERHAMPTON'I MAĞLUP ETTİ

Bir diğer erteleme maçında ise puan tablosunun 7. basamağındaki Liverpool, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Wolverhampton'ı ağırladı.

Liverpool, Van Dijk'ın 73 ve Salah'ın 77. dakikada kaydettiği gollerle mücadeleyi 2-0 kazandı.

Bir maç eksiği bulunan Liverpool 39 puanla 6. sıraya yükselirken, 24 puanda kalan Wolverhampton 15. sırada yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.