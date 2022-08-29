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Spor

Premier Lig'de Arsenal fırtınası

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Fulham'ı 2-1 mağlup eden Arsenal, 4'te 4 yaparak liderlik koltuğunda kalmaya devam etti.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:22 - Güncelleme:
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Liverpool'dan Bournemouth karşısında 9 gollü rekor galibiyet geldi. Bournemouth'u 9-0 mağlup ederek ligde ilk galibiyetini alan Liverpool, puanını 5'e çıkardı.

Bu arada Liverpool, Premier Lig tarihinin en farklı skor rekorunu egale etti. Daha önce Manchester United, 1995'te Ipswich Town ve 2021'de Southampton'a karşı, Leicester City ise 2019'da Southampton önünde 9 farklı galip geldi.

Son şampiyon Manchester City, evinde Crystal Palace'ı 2-0 geriden gelerek 4-2 yendi. Bu sonuçla Manchester City, 10 puana yükselirken Crystal Palace 4 puanda kaldı.

Diğer maçlarda ise Chelsea, Leicester City'yi 2-1, Brighton da Leeds United'ı 1-0 mağlup etti. Brentford ile Everton ise 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig'in 4. haftası sonunda 12 puanı bulunan Arsenal'ı, 10'ar puanlı Manchester City, Tottenham ve Brighton izledi.

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