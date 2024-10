Premier Lig'de ayın teknik direktörü ve oyuncusu Chelsea'den

İngiltere Premier Lig'de eylül ayının teknik direktörü ünvanına layık görülen isim Chelsea'nin İtalyan çalıştırıcısı Enzo Maresca oldu.

Öte yandan İngiltere Premier Lig'de Cole Palmer da Eylül ayının futbolcusu ödülünü kazandı.

Maresca'nın ekibi Chelsea, Premier Lig'de Eylül ayında Bournemouth, West Ham United ve Brighton & Hove Albion'ı yendi, Crystal Palace ile de berabere kaldı.

Enzo Maresca is the @PremierLeague Manager of the Month for September. pic.twitter.com/kx5G2dldKZ

It had to be him.



Cole Palmer is the @PremierLeague Player of the Month for September. pic.twitter.com/wFcpGVmQcN