Premier Lig'de derbi günü: Arsenal-Manchester United

Premier Lig'in 14. haftasında Arsenal ve Manchester United kozlarını paylaşacak. Emirates Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.15'te başlayacak

Bu sezon zirve takibini sürdüren Arsenal, yaptığı puan kayıplarını telafi etmek istiyor. Arteta'nın öğrencileri, taraftar avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Ruben Amorim yönetiminde ilk maçına geçtiğimiz hafta çıkan Manchester United ise puan sıralamasında daha yukarıları hedefliyor.

Hollandalı çalıştırıcı Erik ten Hag ile yolları ayıran Manchester United, Sporting Lizbon'da aldığı sonuçlarla dikkat çeken Ruben Amorim ile yola devam ediyor. "Kırmızı Şeytanlar" ligde çıkış yakalamayı hedeflerken Arsenal deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor.

ARSENAL, WEST HAM'A 5 ATTI

Premier Lig'de Liverpool ile olan puan farkının açılmasını istemeyen Arsenal'de ise gözler Bukayo Saka, Kai Havertz, Martinelli, Trossard gibi oyuncularda olacak. Arsenal son olarak ligde West Ham karşısında 5-2 galip gelmişti.

Ev sahibi ekip bu sezon çıktığı 13 karşılaşmada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Arsenal ligde 25 puanla 2. sırada yer alıyor.

AMORIM İLE 4-0'LIK ZAFER

Manchester United ise bu sezon 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. İngiliz ekibi topladığı 19 puanla 9. sırada yer alıyor.

Kırmızı Şeytanlar, galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Son olarak Manchester United, Everton karşısında sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.