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Spor

Premier Lig'de dev maç: Liverpool'un konuğu Arsenal

Premier Lig'in 30. haftası önemli bir karşılaşamaya sahne olacak. Maç eksiği ile ligin zirvesinde olan Liverpool sahasında Arsenal'i konuk etmeye hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ2 Nisan 2025 Çarşamba 15:33 - Güncelleme:
Premier Lig'de dev maç: Liverpool'un konuğu Arsenal
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Premier Lig'in 30'uncu haftası dev bir maça sahne olacak. Merseyside'ın kırmızı ve mavi yakasını bir araya getirecek maçta Liverpool, Anfield'ta Everton'ı konuk edecek. Mücadele TSİ 22:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3'ten canlı olarak yayınlanacak.

Arsenal'in maç eksiğiyle 9 puan önünde yer alan lider Liverpool, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Kırmızı-beyazlılar, ocak ayından bu yana sahasında çıktığı Premier Lig maçlarının tümünü kazandı.

EZELİ RAKİBİNİ YAKALAYABİLİR!

1993'ten önce kurulan lig dahilinde 19 şampiyonluğu bulunan Liverpool, sezonu şampiyon tamamlaması halinde 20 şampiyonluğu bulunan Manchester United'ı yakalamış olacak. Ligdeki son şampiyonluğunu 2019-2020 sezonunda kazanan Liverpool, bu şampiyonluk için 30 yıl beklemişti.

EVRTON SON 9 MAÇTA KAYBETMEDİ!

David Moyes önderliğinde iyi bir çıkış yakalayan Everton, ligde çıktığı son 9 maçta yenilgi yüzü görmedi. Maviler, bu maçların 4'ünden galibiyetle ayrılırken 5 maçında eşitlik bozulmadı.

Ligin ilk yarısında oynanan maç, Tarkowski'nin son dakikalarda attığı golle 2-2 berabere bitmişti.

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