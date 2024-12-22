İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2024 Pazartesi / 22 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,1935
  • EURO
    36,7283
  • ALTIN
    2967.32
  • BIST100
    9724.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Premier Lig'de gol yağmuru! Liverpool farka koştu
Spor

Premier Lig'de gol yağmuru! Liverpool farka koştu

İngiltere Preimer Lig'in 17. haftasında Liverpool, deplasmanda Tottenham'ı 6-3 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

22 Aralık 2024 Pazar 23:03 - Güncelleme:
Premier Lig'de gol yağmuru! Liverpool farka koştu
ABONE OL

İngiltere Preimer Lig'in 17. haftasında Liverpool, deplasmanda Tottenham'ı 6-3 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

İngiltere Preimer Lig'in 17. haftasında Tottenham, lider Liverpool'u konuk etti. 9 golün atıldığı mücadelede Liverpool, Tottenham'ı 6-3 mağlup etti. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 23 ve 85. dakikalarda Luis Diaz, 36. dakikada Mac Allister, 45+1. dakikada Szoboszlai, 54 ve 61. dakikalarda Mohamed Salah atarken, Tottenham'ın golleri ise 41. dakikada James Maddison, 72. dakikada Kulusevski ve 83. dakikada Solanke'den geldi.

Bu sonuçla Liverpool 39 puanla liderliğini sürdürürken, Tottenham ise 23 puanla 11. sırada kaldı.

Liverpool, ligdeki bir sonraki hafta Leicester City'yi konuk edecek. Tottenham ise deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.