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Spor

Premier Lig'de Hull City, açılışı Manchester United ile yapacak

İngiltere Premier Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstürü açıklandı. Bu yıl Premier Lig'de mücadele edecek Hull City, ilk hafta Manchester United ile karşılaşacak.

IHA19 Haziran 2026 Cuma 13:21 - Güncelleme:
Premier Lig'de Hull City, açılışı Manchester United ile yapacak
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İngiltere Premier Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstürü belli oldu. Sezonun ilk maçı son şampiyon Arsenal ile ligin yeni ekibi Coventry City arasında 21 Ağustos Cuma günü Emirates Stadyumu'nda oynanacak.

Premier Lig'e yükselen ekiplerden Hull City sahasında sezonun ilk maçında Manchester United ile karşılaşacakken Ipswich Town ise Sunderland'i konuk edecek.

Şampiyonluk favorilerden Manchester City, Pep Guardiola'sız çıkacağı ilk maçında Bournemouth ile sahasında karşılaşacak. Arne Slot'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool ise Newcastle United'a konuk olacak.

Premier Lig'in 2026-2027 sezonun ilk haftasının programı şu şekilde:

21 Ağustos Cuma

Arsenal - Coventry City

22 Ağustos Cumartesi

Brentford - Tottenham

Everton - Crystal Palace

Hull City - Manchester United

Ipswich Town - Sunderland

Nottingham Forest - Leeds United

23 Ağustos Pazar

Brighton & Hove Albion - Aston Villa

Manchester City - Bournemouth

Newcastle United - Liverpool

24 Ağustos Pazartesi

Fulham - Chelsea

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