  Spor
  • >
  • Spor
  • >
  • Premier Lig'de ilginç olay! Takım arkadaşına tokat attı!
Spor

Premier Lig'de ilginç olay! Takım arkadaşına tokat attı!

Premier Lig'de Manchester United–Everton karşılaşması sıra dışı bir olaya sahne oldu. Everton oyuncusu Idrissa Gueye, tartıştığı takım arkadaşı Michael Keane'e tokat atınca kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

25 Kasım 2025 Salı 00:12
Premier Lig'de ilginç olay! Takım arkadaşına tokat attı!
ABONE OL

Premier Lig'in 12. haftasının kapanış maçında ilginç bir olay yaşandı. Manchester United'ın Everton'u konuk ettiği mücadelede Everton oyuncusu Idrissa Gueye, takım arkadaşına tokat attı.

TAKIM ARKADAŞINA TOKAT ATTI

Karşılaşmanın 13. dakikasında yaşanan olayda Everton'lu Michael Keane ve Gueye, tartışma yaşadı. Tartışma sırasında Gueye, takım arkadaşı Keane'ye tokat attı.

TAKIM ARKADAŞLARI ZOR TUTTU

Tartışma sonrasında maçın hakemi Tony Harrington Senegalli orta sahası oyuncusuna kırmızı kart gösterdi. Kırmızı kart sonrası takım arkadaşları 36 yaşındaki oyuncuyu zor sakinleştirdi.

Popüler Haberler
