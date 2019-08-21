Premier Lig'de ırkçılık tartışmaları sürüyor

Wolverhampton karşısında kaçırdığı penaltı sonrası internet üzerinden saldırıya uğrayan Manchester Unitedli Paul Pogba'ya, Phil Neville'dan destek geldi.

Uzun yıllar Manchester United ve Everton'da forma giyen şu an İngiltere Kadın Milli Takım teknik direktörlüğünü yapan 42 yaşındaki çalıştırıcı, futbol ailesi olarak sosyal medyaya karşı ağır önlemler almaları gerektiğini savundu.

Neville, ''Her seferinde aynı şey oluyor ve ırkçı saldırılara sessiz kalıyoruz. Birlik olup sosyal medya platformlarını kullanmayı bırakmalıyız'' dedi.

Paul Pogba, bu hafta sosyal medyadaki ırkçı saldırılara maruz kalan 3'üncü isim oldu.

Chelsea forması giyen Tammy Abraham ile Reading'in golcüsü Yakou Meite de saldırganların hedefinde yer almıştı.

TRT Spor