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Spor

Premier Lig'de kovulan kovulana! Rekor sezon...

Dünya'nın en prestijli ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Lig'de bu sezon tarihi olaylar yaşanıyor. Her zaman istikrar ve planlama ile adından sıkça söz ettiren Premier Lig'de bu sezon 13 teknik direktör ayrılığı yaşandı.

3 Nisan 2023 Pazartesi 15:59 - Güncelleme:
Premier Lig'de kovulan kovulana! Rekor sezon...
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Premier Lig tarihi bir sezon yaşıyor. Ancak birçok insanın futbolun en prestijli liglerinden birisi olarak kabul ettiği organizayon bu kez, olumsuz bir örnekle tarihe geçti. Daha önce bir sezon içinde en fazla 10 teknik adamla yollar ayrılmıştı.

Premier Lig için bu sezon bu sayı şimdiden 13'e ulaştı. Ligin bitmesine kalan süre de göze alındığında yeni rekorun geliştirilmesi mümkün olabilir. İşte Premier Lig'de bu sezon Süper Lig'e benzer kararlarıyla gündeme oturan takımlar ve yollarını ayırdıkları teknik direktörler;

Scott Parker - Bournemouth

Thomas Tuchel - Chelsea

Bruno Lage - Wolverhampton Wanderers

Steven Gerrard - Aston Villa

Ralph Hasenhüttl - Southampton

Frank Lampard - Everton

Jesse Marsch - Leeds

Nathan Jones - Southampton

Patrick Vieira - Crystal Palace

Antonio Conte - Tottenham

Brendan Rodgers - Leicester City

Graham Potter - Chelsea

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