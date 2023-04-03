Premier Lig'de kovulan kovulana! Rekor sezon...

Premier Lig tarihi bir sezon yaşıyor. Ancak birçok insanın futbolun en prestijli liglerinden birisi olarak kabul ettiği organizayon bu kez, olumsuz bir örnekle tarihe geçti. Daha önce bir sezon içinde en fazla 10 teknik adamla yollar ayrılmıştı.
Premier Lig için bu sezon bu sayı şimdiden 13'e ulaştı. Ligin bitmesine kalan süre de göze alındığında yeni rekorun geliştirilmesi mümkün olabilir. İşte Premier Lig'de bu sezon Süper Lig'e benzer kararlarıyla gündeme oturan takımlar ve yollarını ayırdıkları teknik direktörler;
Scott Parker - Bournemouth
Thomas Tuchel - Chelsea
Bruno Lage - Wolverhampton Wanderers
Steven Gerrard - Aston Villa
Ralph Hasenhüttl - Southampton
Frank Lampard - Everton
Jesse Marsch - Leeds
Nathan Jones - Southampton
Patrick Vieira - Crystal Palace
Antonio Conte - Tottenham
Brendan Rodgers - Leicester City
Graham Potter - Chelsea