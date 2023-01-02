İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Ocak 2023 Pazartesi / 10 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7314
  • EURO
    20,0467
  • ALTIN
    1098.13
  • BIST100
    5628.33
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Premier Lig'de lider Arsenal farkı açıyor
Spor

Premier Lig'de lider Arsenal farkı açıyor

Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki maç oynanan İngiltere Premier Lig'de, lider Arsenal, rakipleriyle arasındaki puan farkını açmayı sürdürdü.

2 Ocak 2023 Pazartesi 11:56 - Güncelleme:
Premier Lig'de lider Arsenal farkı açıyor
ABONE OL

Hafta içi konuk ettiği West Ham United'ı 3-1, hafta sonu ise deplasmanda Brighton & Hove Albion'u 4-2'lik skorlarla geçen lider Arsenal, iki maçtan 6 puanla ayrıldı.

Zirve mücadelesi veren Manchester City ise hafta içi Leeds United deplasmanından 3-1 galip ayrılmasına rağmen son maçında konuk ettiği Everton ile 1-1 berabere kaldı ve haftayı 4 puanla kapattı.

Leicester City'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden, hafta sonu konuk ettiği Leeds United ile 0-0 berabere kalan Newcastle United da ligde zirve yarışının içine dahil oldu.

18 haftası tamamlanan ligde, 43 puanlı lider Arsenal'i, 36 puanlı Manchester City, 34 puanlı Newcastle United, 32 puanlı Manchester United takip etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.