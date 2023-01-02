Premier Lig'de lider Arsenal farkı açıyor

Hafta içi konuk ettiği West Ham United'ı 3-1, hafta sonu ise deplasmanda Brighton & Hove Albion'u 4-2'lik skorlarla geçen lider Arsenal, iki maçtan 6 puanla ayrıldı.

Zirve mücadelesi veren Manchester City ise hafta içi Leeds United deplasmanından 3-1 galip ayrılmasına rağmen son maçında konuk ettiği Everton ile 1-1 berabere kaldı ve haftayı 4 puanla kapattı.

Leicester City'yi deplasmanda 3-0 mağlup eden, hafta sonu konuk ettiği Leeds United ile 0-0 berabere kalan Newcastle United da ligde zirve yarışının içine dahil oldu.

18 haftası tamamlanan ligde, 43 puanlı lider Arsenal'i, 36 puanlı Manchester City, 34 puanlı Newcastle United, 32 puanlı Manchester United takip etti.