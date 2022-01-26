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Spor

Premier Lig'de maçların ertelenmesi için 4 koronavirüs vakası şartı getirildi

İngiltere Premier Lig'de maçların ertelenmesi için başvuran takımda en az 4 koronavirüs vakası olması gerekeceği açıklandı.

AA26 Ocak 2022 Çarşamba 21:37 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 21:37
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Premier Lig'de maçların ertelenebilmesi için talepte bulunan takımda en az 4 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası olması gerekecek.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, maç kadrosunda yeterli sayıda futbolcusu olmadığı için erteleme başvurusu yapan bir takımda en az 4 vaka bulunması şartının getirildiği belirtildi.

Kararın 5 Şubat'taki Burnley-Watford karşılaşmasıyla uygulamaya konulacağı ifade edildi.

Daha önce kadrolarında 13 futbolcu ve bir kaleci bulunduramayan takımlar, başka şart aranmaksızın erteleme talep edebiliyordu. Kovid-19 vakaları ile birlikte sakat ve milli takımlara giden oyuncuları da gerekçe göstererek kadro kuramayan takımların erteleme başvurusu yapması, diğer kulüplerin tepkisini çekmişti. Premier Lig'de bu sezon 22 karşılaşma, takımların talebi doğrultusunda ertelenmişti.

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