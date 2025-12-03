İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2025 Çarşamba / 13 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4664
  • EURO
    49,4214
  • ALTIN
    5728.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Premier Lig'de nefes kesen maçı kazanan Manchester City
Spor

Premier Lig'de nefes kesen maçı kazanan Manchester City

Premier Lig'in 14. haftasında Fulham ile Manchester City arasında oynanan mücadele adeta gol yağmuruna sahne oldu. City, nefes kesen karşılaşmayı 5-4 kazanarak puanını 28'e yükseltti.

AA3 Aralık 2025 Çarşamba 00:34 - Güncelleme:
Premier Lig'de nefes kesen maçı kazanan Manchester City
ABONE OL

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Fulham'ı 5-4 mağlup etti.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Erling Haaland, 37. dakikada Tijjani Reijnders, 44 ve 48. dakikalarda Phil Foden ile 54. dakikada Sander Berge (kendi kalesine) attı.

Güney Londra temsilcisinin golleri ise 45+2. dakikada Emile Smith Rowe, 57. dakikada Alex Iwobi, 72 ve 78. dakikalarda Samuel Chukwueze'den geldi.

Erling Haaland, Premier Lig'deki 111. maçında 100. golünü atarak bu sayıya en hızlı ulaşan futbolcu oldu. Bu alanda rekor, 124 maçla Alan Shearer'a aitti.

Manchester City bu galibiyetle puanını 28'e çıkararak lider Arsenal ile farkı 2'ye indirdi. Fulham ise 17 puanda kaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.