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Spor

Premier Lig'de piyasa değerleri güncellendi! İşte Ferdi Kadıoğlu'nun son durumu

İngiltere Premier Lig'de forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland 200 milyon euroluk piyasa değeri ile listesinin zirvesine yerleşirken sezon başında Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değeri ise 30 milyon euro olarak belirlendi. İşte detaylar...

1 Ekim 2024 Salı 16:30 - Güncelleme:
Premier Lig'de piyasa değerleri güncellendi! İşte Ferdi Kadıoğlu'nun son durumu
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Premier Lig'de 2024/25 sezonun 6. haftası tamamlandı. Manchester City ligde bu sezon ilk kez puan kaybederken Liverpool, Wolverhampton deplasmanında aldığı galibiyetle liderliğe yükseldi. Ligin 6. haftasının tamamlanmasının ardından 2024/25 sezonunun ilk piyasa değeri güncellemesi yapıldı.

Transfermarkt verilerine göre Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ın piyasa değeri 20 milyon euroluk artışla 200 milyon euroya ulaştı.

REKORU EGALE ETTİ

Sezona harika bir başlangıç yapan Haaland, 6 hafta sonunda 10 gol kaydetti. Haaland'ın yeni güncellemeyle değeri 200 milyon euroya geldi. Yıldız oyuncu, Kylian Mbappe'nin rekoruna ortak oldu.

Erling Haaland'ın ardından listesinin ikinci sırasında takım arkadaşı Phil Foden yer aldı. Foden'ın değeri 20 milyon euroluk artışla 150 milyon euroya ulaştı. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 5 maçta forma giyerken henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Listenin üçüncü sırasını ise Arsenal'ın yıldızı Bukayo Saka tamamladı. Saka'nın değeri 10 milyon euroluk artışla 140 milyon euro oldu. Saka, bu sezon Arsenal formasıyla 8 maçta 1 gol ve 5 asistle oynadı.

FERDİ KADIOĞLU'NUN PİYASA DEĞERİ

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Brighton'a katılan Ferdi Kadıoğlu'nun piyasa değerinde değişiklik olmadı. 24 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 30 milyon euro olarak belirlendi.

İngiltere Premier Lig'de piyasa değeri en yüksek olan 10 futbolcu şöyle:

Ruben Dias - 80 milyon euro

Luis Diaz - 80 milyon euro

Bruno Guimaraes - 85 milyon euro

Cole Palmer - 90 milyon euro

Martin Odegaard - 110 milyon euro

Declan Rice - 120 milyon euro

Rodri - 130 milyon euro

Bukayo Saka - 140 milyon euro

Phil Foden - 150 milyon euro

Erling Haaland - 200 milyon euro

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