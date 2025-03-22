Premier Lig'de Rayan Ait-Nouri yarışı

Liverpool ve Arsenal, Wolverhampton Wanderers'ın defans oyuncusu Rayan Ait-Nouri'yi transfer etmek için kıyasıya bir yarış sürdürüyor.

23 yaşındaki oyuncu, 2021 yılında Angers SCO'dan 10 milyon sterline yakın bir ücret karşılığında Wolves'a transfer olduğundan bu yana, özellikle sol bek pozisyonunda gösterdiği performansla dikkat çekti. Ait-Nouri, geleneksel dörtlü savunmada sol bek olarak görev yaparken, çok yönlülüğüyle de öne çıkıyor.

Wolves, Premier Lig'de 17. sırada yer alırken, Ait-Nouri'nin yaz transfer döneminde yeni bir başlangıç arayabileceği belirtiliyor. Bu sezon, takımının ligdeki zorlu mücadelesine rağmen, 32 maçta dört gol ve beş asistlik etkileyici bir performansa imza attı.

Kaynaklara göre, Liverpool ve Arsenal'in yanı sıra Manchester United ve Tottenham Hotspur da Ait-Nouri'ye ilgi gösteriyor. Yetenekli defans oyuncusunun piyasa değeri ise yaklaşık 40 milyon sterlin olarak tahmin ediliyor,