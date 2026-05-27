Premier Lig'de sezonun en iyisi Mikel Arteta

İngiltere Premier Lig'de 2025-2026 sezonun en iyi teknik direktörü Arsenal çalıştırıcısı Mikel Arteta oldu.

AA27 Mayıs 2026 Çarşamba 12:26 - Güncelleme:
Arsenal'ın İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta, İngiltere Premier Lig'de 2025-26 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre oylamada Keith Andrews (Brentford), Michael Carrick (Manchester United), Josep Guardiola (Manchester City), Andoni Iraola (Bournemouth) ve Regis Le Bris'yi (Sunderland) geride bırakan Arteta, sezonun en iyi teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, 22 yıl sonra Premier Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

