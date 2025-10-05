İSTANBUL 23°C / 15°C
Spor

Premier Lig'de sezonun ilk yenilgisi! Liverpool deplasmanda mağlup

Premier Lig'de sezona iyi bir başlangıç yapan Liverpool, Chelsea deplasmanında 2-1'lik skorla mağlup oldu ve sezonun ilk yenilgisini yaşadı.

5 Ekim 2025 Pazar 15:28
Premier Lig'de sezonun ilk yenilgisi! Liverpool deplasmanda mağlup
Premier Lig'e iyi bir başlangıç yapan Liverpool için işler tersine döndü.

HER ŞEY DEĞİŞTİ

Premier Lig'e 5'te 5'le başlayan Liverpool, bu karşılaşmaların çoğunda maçın son anlarında ve uzatmalara galibiyete uzanmıştı. Arne Slot'un ekibi için son iki haftada ise her şey tersine döndü.

İLK YENİLGİ!

Premier Lig'de bu sezon ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta Crystal Palace karşısında alan Liverpool, 90+7. dakikada yediği golle sahadan mağlup ayrıldı.

BU KEZ 90+5'TE KAYBETTİ

Crystal Palace maçının ardından Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a kaybeden Liverpool, bu hafta Chelsea karşısında da Crystal Palace maçındaki senaryonun aynısını yaşadı. Chelsea karşısında uzatma dakikalarına 1-1 ile giren Liverpool, 90+5'te yediği golle maçı 2-1 kaybetti.

SIRADAKİ RAKİP MANU

Premier Lig'de oynadığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 15 puan toplayan Liverpool, milli aranın ardından sahasında Manchester United'ı konuk edecek.

