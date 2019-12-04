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Premier Lig'de VAR devrimi!

Premier Lig yönetimi ve Premier Lig Hakem Birliği, VAR kararlarıyla ilgili olarak devrim bir gibi bir karar alamaya hazırlanıyor.

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Mücadele esnasında VAR'dan gelen bilgiler Amerikan Futbol Ligi'ndeki (NFL) gibi hakemler tarafından stadyumdaki taraftarlara açıklanacak. Öngörülen bu düşünce için FIFA ve IFAB'a başvuru yapıldı.
 
Son zamanlarda İngiltere'de de artan VAR tartışmaları sonrasında Premier Lig yönetimi yeni bir karar almaya hazırlanıyor. VAR'a başvurulan pozisyonların sonrasında alınan kararların taraftarlara açıklanması için FIFA ve IFAB ile görüşmeler başlıyor.
 
NFL örnek gösterilecek
 
Amerikan Futbol Ligi'nde hakemler, karar aldıktan sonra stadyumun hoparlörüne bağlanıyor ve kararı neden aldıklarına dair ufak bir açıklama yapıyor. Bunu örnek gösterecek olan Premier Lig yönetimi, FIFA ve IFAB'a başvursunu yaptı. Orta hakem ile video asistan hakem arasındaki görüşmelerin FIFA ve IFAB kuralları gereği yayınlanamayacağını ileten Premier Lig Hakem Şefi Mike Riley, konuyla ilgili görüşmelerin devam ettiğini duyurdu.
 
Onay verirse olacak
 
Premier Lig yönetimi ve Premier Lig Hakemler Birliği'nin, konuyla ilgili olarak FIFA ve IFAB ile görüşeceği, onay çıkması halinde VAR ile değiştirilen veya değiştirilmeyen karar sonrası hakemlerin stadyumdaki taraftarlara karar ile ilgili kısa açıklama yapması yönünde hazırlıklara başlayacağı belirtildi.  
 
Yeni Şafak
 

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