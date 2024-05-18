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Spor

Premier Lig'de yıl futbolcusu Phil Foden

İngiltere Premier Lig'de 2023-2024 sezonunda yılın futbolcusu Manchester City forması giyen İngiliz futbolcu Phil Foden seçildi.

IHA18 Mayıs 2024 Cumartesi 14:18 - Güncelleme:
Premier Lig'de yıl futbolcusu Phil Foden
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Premier Lig'de 2023-2024 sezonu yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak. Son haftaya 88 puanla lider giren Manchester City'de genç futbolcu Phil Foden, yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü. Bu sezon takımıyla UEFA Süper Kupa ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonlukları da yaşayan İngiliz futbolcu, ligde 34 maçta forma giyerken, 17 gol, 8 asistle önemli katkıda bulundu. 23 yaşındaki futbolcu kazandığı ödülle ilgili yaptığı açıklamada, ödüle layık görüldüğü için için gurur duyduğunu belirterek, bu sezonki performansımdan da memnunum olduğunu söyledi.

Manchester City, yarın oynayacağı West Ham United karşısında galibiyete ulaşırsa, Foden ligdeki 6. şampiyonluğunu elde edecek.

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