ngiltere Premier Lig'in 28. haftasında Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan dev maç 1-1 sona erdi.

Jürgen Klopp ile Pep Guardiola'nın son randevusunda ilk gol İspanyol teknik adamın oyuncularından geldi. 23. dakikada John Stones, Manchester City'i 1-0 öne geçirdi.

Golün asistini yapan Kevin De Bruyne, bu sezon ligdeki 12. maçında 12 asiste ulaştı.

47. dakikada hakem Michael Oliver, Ederson'un Darwin Nunez'e yaptığı faulün ardından penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına gelen Alexis Mac Allister, 50. dakikada penaltı vuruşuyla skora dengeyi getirdi.

CITY, ANFIELD'DA KAZANAMIYOR

Bu sonuçla birlikte Liverpool, Manchester City'i Anfield'da konuk ettiği son 21 maçta 7. beraberliğini aldı ve sadece 1 kez yenildi.

PREMİER LİG'DE LİDERLİK EL DEĞİŞTİRDİ

Bu sonucun ardından Premier Lig'de liderlik el değiştirdi. Haftaya lider giren Liverpool, puanını 64 yaptı ve 2. sıraya indi. Manchester City ise 63 puanla 3. sıraya geriledi.

Lider ise Brentford'u mağlup eden 64 puanla Arsenal oldu. Kuzey Londra devi, Liverpool'dan 7 fazla averajla liderlik koltuğuna oturdu.

CITY'NİN RAKİBİ YİNE DEV

Son 2 haftada Manchester United ve Liverpool ile karşılaşan Manchester City, bir büyük maça daha çıkacak ve gelecek hafta lider Arsenal'i ağırlayacak.

Liverpool ise Anfield'da Brighton'ı konuk edecek.