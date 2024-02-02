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  • Premier Lig'den Beşiktaş'a stoper! Michael Keane için düğmeye basıldı
Spor

Premier Lig'den Beşiktaş'a stoper! Michael Keane için düğmeye basıldı

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Avrupa'da ara transfer döneminin kapanmasını fırsata çevirmek için harekete geçti. Siyah beyazlı kulüp, Premier Lig ekibi Everton forması giyen Michael Keane için temasa geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Sabah2 Şubat 2024 Cuma 12:16 - Güncelleme:
Premier Lig'den Beşiktaş'a stoper! Michael Keane için düğmeye basıldı
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Beşiktaş, stoper transferi için yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Avrupa'da ara transfer döneminin kapanmasıyla birlikte seçenekleri ve fırsatları değerlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, rotasını Everton'dan Michael Keane'e çevirdi.

LİSTEYE ALINDI

Daha önce Newcastle United'ın kaptanı Jamaal Lascelles ve Nottingham Forest'in kaptanlığını yapan Joe Worrall için girişimlerde bulunan ama istediği sonucu elde edemeyen yönetim, bu kez bir başka İngiliz takımında pazubent takan Keane'i listesine dahil etti.

EVERTON İLE TEMASA GEÇİLECEK

Savunmaya güç katacak ve aynı zamanda takıma liderlik edecek bir oyuncu arayan Beşiktaş, ilk etapta İngiliz futbolcunun durumunu hem kulüp nezdinde hem de oyuncu cephesinde sorguladı. Siyah- beyazlı idarecilerin Everton ile de temasa geçmeye hazırlandığı öğrenildi.

10 MAÇTA 674 DAKİKA OYNADI

1.5 yıl daha kontratı bulunan tecrübeli stoper, 2017'den bu yana formasını giydiği kulübünde bu sezon yedek kulübesinde kaldı. Şu ana dek sadece 7 lig, 3 de kupa mücadelesinde toplam 674 dakika süre buldu.

TRANSFERİNE 28.5 MİLYON EURO ÖDENDİ

Everton, Michael Keane'i 2017-18 sezonu öncesi Burnley'den 28.5 milyon euro karşılığında transfer etmişti.

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