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Spor

Premier Lig'den bir talip daha! Devler Kenan Yıldız için sıraya girdi

Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız için Premier Lig devleri adeta sıraya girdi. Liverpool ve Aston Villa'nın ardından Mancheseter United'ın da genç yeteneği kadrosuna katma çalışmalarına başladığı belirtildi.

Haber Merkezi19 Mart 2025 Çarşamba 19:48 - Güncelleme:
Premier Lig'den bir talip daha! Devler Kenan Yıldız için sıraya girdi
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Serie A'da Juventus forması giyen Kenan Yıldız, özellikle Premier Lig ekiplerinin gözdesi oldu.

MANU DEVREYE GİRDİ

TeamTalk'ta yer alan habere göre, Aston Villa'nın ardından Manchester United da milli futbolcu için devreye girdi.

TRANSFER İÇİN İLK TEMAS

Manchester United'ın transfer için Kenan Yıldız'ın menajeri Jorge Mendes ve Juventus ile ilk teması gerçekleştirdiği aktarıldı.

Juventus'un Kenan Yıldız'ı takımın geleceği için önemli bir isim olarak gördüğü ancak Torino temsilcisinin Şampiyonlar Ligi bileti alamazsa Kenan'ın dokunulmaz olmayacağı öne sürüldü.

Öte yandan Juventus'un Kenan Yıldız için 80 milyon euro'luk bir bonservis beklentisinin olduğu ve Rasmus Hojlund için benzer bir bonservis ödeyen Manchester United için bu bonservisin korkutucu olmayacağı iddia edildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta bu sezon 41 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 19 yaşındaki milli futbolcunun Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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