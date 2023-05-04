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Spor

Premier Lig'den Merih Demiral'a talip

Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, milli futbolcu Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

4 Mayıs 2023 Perşembe 21:47 - Güncelleme:
Premier Lig'den Merih Demiral'a talip
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Atalanta'da mevcut teknik adam Gasperini ile tartıştığı iddia edilen Merih Demiral'in talipleri artıyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Premier Lig ekibi Wolverhampton, milli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

20 MİLYON EURO BEKLENTİ

Habere göre Atalanta, başarılı savunma oyuncusu için 20 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

Merih ile Wolverhampton'ın yanı sıra Newcastle United ve Borussia Dortmund'un da ilgilendiği ifade edildi.

Atalanta, Juventus ile yaptığı anlaşmaya göre Merih'in sonraki satışının yüzde 10'luk kısmını İtalyan devine ödeyecek.

Atalanta, 25 yaşındaki oyuncunun bonservisini Juventus'tan 21 milyon euro karşılığında almıştı.

HOCASIYLA KAVGA ETTİ

Milli oyuncu, teknik direktörü Gian Piero Gasperini ile kavga etmişti.

Bunun üzerine 25 yaşındaki başarılı stoper, yaz transfer döneminde Atalanta yönetimine ayrılmak istediğini kesin olarak iletmişti.

Öte yandan daha önce Gasperini'nin Merih'in Inter'e transferini son anda engellediği de aktarıldı.

Bu sezon da takımının önemli isimlerinden olan Merih Demiral 25 kez forma giyerken 1 gollük katkı sağladı.

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