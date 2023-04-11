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Spor

Premier Lig'den sezon öncesi yeni turnuva

İngiltere Premier Lig yönetimi sezon öncesinde 6 takımın katılacağı NBA ve NFL'de olduğu gibi turnuvalar organize edileceği öğrenildi.

11 Nisan 2023 Salı 14:48 - Güncelleme:
Premier Lig'den sezon öncesi yeni turnuva
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İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal ve Manchester City arasında şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken lig yönetimi yeni bir turnuva düzenleme kararı aldı.

Athletic'de yer alan haberde, lig yönetiminin 6 takımın yer aldığı bir sezon öncesi turnuva organize edeceği belirtildi.

NBA ve NFL'de olduğu gibi farklı ülkelerde ve kıtalarda bu tarz turnuvalar düzenleyerek izleyici sayısını artırmayı planladığı aktarıldı.

Haberde, sezon öncesi düzenlenmesi planlanan bu turnuvada Aston Villa, Brentford, Brighton, Chelsea, Newcastle United ve ligde kalması halinde Leeds United'ın dahil edileceği kaydedildi. Son kararın takımların ligdeki konumlarının netleşmesinin ardından alınacağı aktarıldı.

Yakın zamanda duyurulması beklenen bu turnuvanın geçtiğimiz yıl için planlandığı ancak pandemi kuralları nedeniyle ertelendiği ifade edildi.

Premier Lig'den Arsenal ve Manchester United da sezon öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde hazırlık maçları oynayacak.

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