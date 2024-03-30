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Spor

Premier Lig'den talibi var! Bu sefer teklif Okan Buruk'a

Son iki sezonda Galatasaray'da harika işlere imza atan başarılı teknik direktör Okan Buruk'a talip çıktı. Başarılı çalıştırıcı için Premier Lig ekibi Brighton'ın kısa süre içerisinde teklif yapması bekleniyor. İşte haberin detayları...

Takvim30 Mart 2024 Cumartesi 09:51 - Güncelleme:
Premier Lig'den talibi var! Bu sefer teklif Okan Buruk'a
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Galatasaray ile geçen sezon şampiyonluk yaşayan ve bu sezon da ipi göğüslemeyi hedefleyen Okan Buruk ile ilgili dikkati çeken gelişmeler yaşanıyor.

Buruk'a, İngiliz ekibi Brighton'un gözünü diktiği iddia edildi.

DE ZERBI'NİN HALEFİ BURUK

Ada'dan gelen son haberlere göre; Brighton'u çalıştıran ve hem Liverpool hem de Bayern Münih'in listesinde bulunan Roberto De Zerbi, sezon sonunda görevinden ayrılacak. Brighton'un başkanı Tony Bloom'un, Buruk'u çok beğendiği ve Aslan'ın hocasını gündemine aldığı öne sürüldü.

İngilizler'in teklif yapması sürpriz olmayacak. Ancak; Buruk'un vereceği karar belirleyici olacak.

ÖNCELİĞİ GALATASARAY

Uzun vadede Avrupa'da çalışma planı bulunan 50 yaşındaki teknik direktörün önceliğinin Galatasaray olduğu ifade edildi.

Mayıs ayında Cimbom'da yaşanacak seçim sebebiyle Buruk ile resmi imzaların atılmasının sezon sonuna bırakıldığı öğrenildi. Deneyimli teknik adam önce Galatasaray ile masaya oturacak. Okan Buruk yönetimindeki Aslan, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 30 maçta topladığı 81 puanla zirvede yer alıyor.

Ayrıca lider Galatasaray, 20 golle ligin en az gol yiyen takımı durumunda bulunuyor.

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