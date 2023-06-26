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Spor

Premier Lig'den Uğurcan Çakır'a dev teklif

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için İngiliz ekibi Nottingham Forest dev bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Sabah26 Haziran 2023 Pazartesi 12:47 - Güncelleme:
Premier Lig'den Uğurcan Çakır'a dev teklif
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Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır için Nottingham Forest harekete geçmeye hazırlanıyor. Galatasaray'ın ilgisi üzerine konuşan başkan Ertuğrul Doğan "Trabzonspor Kulübü, kaptanını yurt içinde hiçbir takıma satmaz.

Avrupa'dan da güçlü teklifler olursa ancak değerlendiririz" ifadelerini kullanmıştı. Adı bir süredir Nottingham Forest ile anılıyor.

İngiltere'nin efsane ekibinin kısa süre içinde bordo-mavili kulübün kapısını çalması bekleniyor.

Premier Lig temsilcisinin bonservis bedeli olarak 11.5 milyon euro'luk bir bedeli ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

YERİNİ ALTINORDU'DAN DOLDURACAK

Trabzonspor ise rakamı biraz daha yukarı çekmeye çalışacak. Son kararı da Uğurcan'a bırakacak. Fırtına, Altınordu'nun kalecisi Onuralp Çevikkan'ı almıştı. Genç eldiven yetenekli olduğu kadar başarılı da bir öğrenci.

LGS sınavında Türkiye üçüncüsü olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Geleceği parlak bir kaleci ve öğrenci olarak ön plana çıkıyor.

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