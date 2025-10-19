Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Jhon Duran için transfer iddiası gündeme geldi.

FENERBAHÇE'NİN KARARI

Bolavip'te yer alan habere göre, Fenerbahçe, geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle Duran ile yola devam etmeyecek. Duran, kiralık sözleşmesinin bitmesiyle sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacak.

İNGİLTERE'DEN TALİP

Kolombiyalı futbolcunun, Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgili ayrılık kararının ardından Al Nassr'a döneceği ancak Premier Lig'den talipleri olduğu yazıldı.

77 MİLYON EURO

Jhon Duran, Al Nassr'a transferinden önce Aston Villa'da iyi bir dönem geçirmiş ve 77 milyon euro bonservisle Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu.

DAHA ÖNCE İLGİLENENLER

Bolavip'te yer alan haberde, Duran ile Suudi Arabistan'a transferinden önce Chelsea, Manchester United, Paris Saint-Germain ve Barcelona gibi önemli takımların ilgilendiği hatırlatıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 6 maçta süre bulan 21 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.