İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2025 Pazar / 27 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0187
  • EURO
    49,08
  • ALTIN
    5727.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Premier Lig'e geri mi dönüyor? Jhon Duran için sürpriz iddia
Spor

Premier Lig'e geri mi dönüyor? Jhon Duran için sürpriz iddia

Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlık nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan 21 yaşındaki Kolombiyalı yıldız Jhon Duran için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kiralık sözleşmesinin sonlanmasının ardından sarı lacivertli ekipten ayrılması beklenen oyuncu için Premier Lig'den talipleri olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ19 Ekim 2025 Pazar 15:01 - Güncelleme:
Premier Lig'e geri mi dönüyor? Jhon Duran için sürpriz iddia
ABONE OL

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Jhon Duran için transfer iddiası gündeme geldi.

FENERBAHÇE'NİN KARARI

Bolavip'te yer alan habere göre, Fenerbahçe, geçirdiği sakatlıkların da etkisiyle Duran ile yola devam etmeyecek. Duran, kiralık sözleşmesinin bitmesiyle sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacak.

İNGİLTERE'DEN TALİP

Kolombiyalı futbolcunun, Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgili ayrılık kararının ardından Al Nassr'a döneceği ancak Premier Lig'den talipleri olduğu yazıldı.

77 MİLYON EURO

Jhon Duran, Al Nassr'a transferinden önce Aston Villa'da iyi bir dönem geçirmiş ve 77 milyon euro bonservisle Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu.

DAHA ÖNCE İLGİLENENLER

Bolavip'te yer alan haberde, Duran ile Suudi Arabistan'a transferinden önce Chelsea, Manchester United, Paris Saint-Germain ve Barcelona gibi önemli takımların ilgilendiği hatırlatıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 6 maçta süre bulan 21 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.