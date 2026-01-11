İSTANBUL 11°C / 2°C
Premier Lig'e geri mi dönüyor? Tammy Abraham'a sürpriz talip

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Tammy Abraham hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. İngiliz ekibi Aston Villa eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

AA11 Ocak 2026 Pazar 11:38 - Güncelleme:
Premier Lig'de lider Arsenal'ın 6 puan gerisinde 3. sırada yer alan Aston Villa, ara transfer döneminde kadrosuna orta saha ve forvet takviyesi yapmayı planlıyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Aston Villa'da forvete yapılacak hamle için öne çıkan aday Beşiktaş'ın golcüsü Tammy Abraham. Telegraph'ta yer alan habere göre Aston Villa, eski oyuncusunu yeniden kadrosuna katmak istiyor.

Beşiktaş'a sezon başında Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gelen Abraham'ı Unai Emery'nin kadroyu güçlendirmek ve ligde şampiyonluk yarışındaki yerini korumak için transfer etmek istediği belirtildi.

Ek olarak Emery'nin takımın birinci santrforu Ollie Watkins'le rekabete girebilecek bir forvet istediğine vurgu yapıldı. Transferde engel oluşturabilecek maddelerin Abraham'ın Beşiktaş'la kiralık sözleşmesi ve yüksek maaşı olduğu kaydedildi.

ASTON VILLA'DA OYNAMIŞTI

Beşiktaş formasıyla bu sezon 24 maça çıkan Tammy Abraham, bu mücadelelerde 12 gol ve 3 asist kaydetti. Abraham, 2018/19 sezonunda Aston Villa'da kiralık olarak forma giymişti.

