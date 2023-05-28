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Spor

Premier Lig'e yükselen son takım Luton Town oldu

Championship play-off finalinde Coventry ile Luton Town karşı karşıya geldi. Maçı 6-5'lik skorla kazanan Luton Town, 1991-92 sezonun ardından yeniden Premier Lig'e dönme başarısı gösterdi.

28 Mayıs 2023 Pazar 01:28 - Güncelleme:
Premier Lig'e yükselen son takım Luton Town oldu
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İngiltere Championship play-off finalinde Mark Robins'in ekibi Coventry ile Rob Edwards'ın yönetimindeki Luton Town karşı karşıya geldi.

Wembley'de oynanan finalin normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona ererken Luton Town'ın golünü 23. dakikada Jordan Clark, Coventry'nin golünü ise 66. dakikada Gustavo Hamer kaydetti.

Uzatmalarda da eşitliğin bozulmamasının ardından penaltılara giden maçta rakibine 6-5 üstünlük kuran Luton Town, Premier Lig'e yükselen taraf oldu.

1991-92 sezonun ardından Premier Lig'e geri dönen Luton Town, Burnley ve Sheffield United'ın ardından Championship'ten Premier Lig'e yükselen üçüncü ekip oldu.

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