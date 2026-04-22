  • Premier Lig'i kazanmışlardı, şimdi 3.lige düştüler! İngiliz ekibinden büyük çöküş...
Premier Lig'i kazanmışlardı, şimdi 3.lige düştüler! İngiliz ekibinden büyük çöküş...

Leicester City, İngiltere Championship'in 44. haftasında evinde Hull City ile 2-2 berabere kaldı ve EFL League One'a düştü.

22 Nisan 2026 Çarşamba 00:46
İngiltere Championship'in 44. haftasında Leicester City, evinde Hull City'i konuk etti.

Kong Power Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

Hull City'i 18. dakikada Liam Millar'ın golü öne geçirirken, bu gole 52. dakikada Jordan James'in penaltısıyla cevap geldi. Ardından 54. dakikada Luke Thomas'ın golüyle Leicester City öne geçti. Hull City'e beraberliği ise 63. dakikada Oliver McBurnie getirerek play-off umutlarının bitmesine izin vermedi.

LEICESTER KÜME DÜŞTÜ

Bu sonuçla Hull City, 70 puanla 7. sırada yer alarak play-off hattının hemen altında kalırken, Leicester City ise 42 puanla matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti.

