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Spor

Premier Lig'in başlangıç tarihi belli oldu

İngiliz basını, Premier Lig'in 17 Haziran'da başlaması konusunda tüm takımların anlaşmaya vardığını yazdı.

28 Mayıs 2020 Perşembe 17:43 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 17:48
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İngiltere Premier Lig'de sezonun 17 Haziran'da yeniden başlayacağı iddia edildi.

BBC'nin haberine göre; koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınan Premier Lig'de sezon 17 Haziran Çarşamba günü kaldığı yerden devam edecek. Dün takımların temaslı antrenmanlara geçmesine izin verilen ligin, Aston Villa-Sheffield United ve Manchester City -Arsenal karşılaşmalarıyla yeniden başlayacağı ileri sürüldü. Kulüplerin de ligin tekrardan start alması konusunda anlaşma sağladığı belirtildi.

Premier Lig'de Liverpool 29 maçta topladığı 82 puanla, bir maç eksiği bulunan Manchester City'nin 25 puan önünde yer alıyor.

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