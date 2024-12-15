Premier Lig'in devleri Joao Pedro'nun peşinde

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea ve Liverpool, Brighton forması giyen yıldız santrfor Joao Pedro'yu gündemine aldı.

Chelsea ve Liverpool, Premier Lig'de bu sezon gösterdikleri performansla dikkat çekmeye devam ederken, Ocak transfer dönemi yaklaşırken takımlarını güçlendirmek için harekete geçebilir. İki kulüp de dünya çapında en iyi oyunculara erişim sağlayabilecek konumda ve gözlerini Brighton & Hove Albion'un yıldız ismi Joao Pedro'ya dikti.

TBR Football'a göre Brighton, Pedro için 100 milyon sterline yakın bir bonservis bedeli talep edecek ve oyuncuyu kısa vadede bırakmayı planlamıyor.

AVRUPA'NIN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN İLGİ GÖRÜYOR

23 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Avrupa'nın büyük kulüplerinden yoğun ilgi görüyor. Watford'dan Brighton'a transfer olmadan önce Pedro'yu kadrosuna katmaya çalışmıştı. Şimdi ise Liverpool, Chelsea, Paris Saint-Germain ve Bayern Münih gibi dev kulüpler oyuncuyu yakından takip ediyor. Liverpool, Pedro'yu eski Bournemouth yöneticisi Richard Hughes aracılığıyla izlerken, Chelsea de 2025'te kadrosuna yeni bir forvet eklemeyi planlıyor ve Pedro'nun gelişiminden oldukça etkilenmiş durumda.

PERFORMANSI

Bu sezon Brighton formasıyla 9 maça çıkan Pedro, 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.