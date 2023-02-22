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Spor

Premier Lig'in yayıncısı değişiyor! 10 yıl sonra bir ilk

İngiltere Premier Lig'in 10 yıldır yayıncılığını yapan Sky Sports ve BT Sport, gelecek sezondan itibaren maçları yayınlamayacak. İşte Premier Lig'in yeni yayıncısı...

22 Şubat 2023 Çarşamba 00:18 - Güncelleme:
Premier Lig'in yayıncısı değişiyor! 10 yıl sonra bir ilk
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Premier Lig'de yeni yayın ihalesi ilklere sahne olacak.

Ligin maçları gelecek sezon TNT Sports adıyla açılacak olan yeni kanalda yayınlanacak.

TNT Sports, BT Sport'a ait olan iki yıllık İngiltere Premier Lig yayın hakkı ve 4 yıllık Şampiyonlar Ligi yayın hakkını devralacak.

650 MİLYON POUND'LUK DEVİR

TNT Sports, BT Sport'un geçen yıl Warner Brothers Discovery ile yaptığı 650 milyon sterlinlik anlaşmanın ardından haklara sahip olacak.

BT Sport, TNT Sports adıyla yeni bir yüzle Premier Lig maçlarını yayınlayacak ve 10 yıl sonra ilk kez ligin yayıncısı değişmiş olacak.

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