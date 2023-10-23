İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ekim 2023 Pazartesi / 9 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,0526
  • EURO
    29,7661
  • ALTIN
    1784.44
  • BIST100
    7706.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Prens Nawaf: Jorge Jesus hakkında yapılan eleştirilere katılmıyorum
Spor

Prens Nawaf: Jorge Jesus hakkında yapılan eleştirilere katılmıyorum

Al Hilal Kulübü Onursal Üyesi Prens Nawaf, teknik direktör Jorge Jesus'a güvenoyu verdi. Jesus ile ilgili konuşan Nawal, 'Şimdi Jesus hakkında yapılan eleştirilerin hiçbirine katılmıyorum. Jesus o dönem başarılıydı ve yolların ayrılması Al Hilal kültürüne aykırıydı.' ifadelerini kullandı.

23 Ekim 2023 Pazartesi 15:37 - Güncelleme:
Prens Nawaf: Jorge Jesus hakkında yapılan eleştirilere katılmıyorum
ABONE OL

Al-Hilal Kulübü'nün onursal üyesi Prens Nawaf bin Muhammed, Suudi Arabistan futbolunun gündemi ve kulübün şu andaki teknik direktörü Jorge Jesus ile ilgili konuştu.

Prens Nawaf, "Jorge Jesus ile 2019'da yolları ayırmak felaket bir karardı. Neden görevden alındığını o dönem hiçbirimiz anlayamadık. Şimdi Jesus hakkında yapılan eleştirilerin hiçbirine katılmıyorum. Jesus o dönem başarılıydı ve yolların ayrılması Al Hilal kültürüne aykırıydı." dedi.

"ASLINDA TALISCA'YI BİZ ALIYORDUK"

Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca ile ilgili gelen soruya Prens Nawaf, "Aslında Anderson Talisca'nın transferi için her türlü anlaşmayı yapmıştık ama o dönem Al Nassr araya girdi ve bizim anlaşmamızı bozarak transferi gerçekleştirdi." cevabını verdi.

"NEYMAR'IN KAPTAN OLMAMASI NORMAL"

Al-Hilal'in kaptanlık pazubandının Neymar'da olmamasıyla ilgili gelen soruya ise Prens Nawaf, "Bir takımın kaptanı, o takımın en yaşlı oyuncusu olur. Al Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun olması normal. Al Hilal'de olsa bizim kaptanımız olurdu. Ancak, Neymar takımımızın en yaşlı oyuncusu değil. Bu nedenle kaptan olmamasını normal karşılamak gerek." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.