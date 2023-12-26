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Spor

Prensip anlaşma tamam! Valentin Rosier yuvadan uçuyor

Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier için transferde sıcak gelişmeler yaşandı. Siyah-beyazlıların kadro dışı bıraktığı ve daha sonra affettiği sağ bek oyuncusu Yunan ekibi PAOK'a transfer olmaya hazırlanıyor.

Sabah26 Aralık 2023 Salı 11:10 - Güncelleme:
Prensip anlaşma tamam! Valentin Rosier yuvadan uçuyor
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Beşiktaş'ta Valentin Rosier'e kısa süreli kadro dışı kararı verilmişti. Kadro dışı bırakılan ve daha sonra affedilen yıldız isim için sürpriz bir gelişme yaşandı.

TEKLİF YAPILDI

Yunanistan ekibi PAOK, tecrübeli sağ bek Valentin Rosier ile görüşme gerçekleştirdi.

PRENSİP ANLAŞMA TAMAM

PAOK'un 27 yaşındaki Fransız futbolcu ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Beşiktaş yönetiminin kadroda düşünmediği oyuncu için gelen tekliflerin değerlendirilmeye alındığı aktarılırken, PAOK'un bu transferi bitirmeye yakın olduğu ifade edildi.

2 ASİSTİ VAR

Valentin Rosier, 2023-24 sezonunda şu ana kadar Beşiktaş forması ile 21 karşılaşmaya çıktı. Fransız sağ bek, söz konusu 21 mücadelede iki asist yaptı.

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