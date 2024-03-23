Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile heyecan dolu bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor. Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren yönetim, mevcut oyunculara gelen teklifleri de değerlendiriyor.

FENERBAHÇE'DE İSMAİL YÜKSEK'E TALİP

Sarı-lacivertlilerde bu doğrultuda İsmail Yüksek ile yollar ayrılma aşamasına geldi. İngiliz basınının haberine göre; Aston Villa, İsmail Yüksek'i yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

Premier Lig ekibinin Fenerbahçe ve İsmail Yüksek ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

DEVRE ARASINDA LYON İSTEMİŞTİ

İsmail Yüksek ile ara transfer döneminde Ligue 1 ekibi Lyon'da yoğun bir şekilde ilgilenmişti. Fransız ekibinin o dönem Fenerbahçe'ye 9 milyon Euro ve bonuslar önerdiği ancak Fred'in ani gelişen sakatlığı nedeniyle bu transferin gerçekleşmediği iddia edilmişti.