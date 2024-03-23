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Spor

Prensip anlaşması sağlandı! İsmail Yüksek, İngiltere yolcusu

İki sezondur gösterdiği performansla hem Milli Takım'ın hem de Fenerbahçe'nin vazgeçilmez ismi olmayı başaran İsmail Yüksek'e İngiltere'den talip çıktı. Transfer için Fenerbahçe ile görüşen Premier Lig devi prensip anlaşmasına vardı. İşte o İngiliz devi...

23 Mart 2024 Cumartesi 11:02 - Güncelleme:
Prensip anlaşması sağlandı! İsmail Yüksek, İngiltere yolcusu
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Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile heyecan dolu bir şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe'de transferde hareketli günler yaşanıyor. Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren yönetim, mevcut oyunculara gelen teklifleri de değerlendiriyor.

FENERBAHÇE'DE İSMAİL YÜKSEK'E TALİP

Sarı-lacivertlilerde bu doğrultuda İsmail Yüksek ile yollar ayrılma aşamasına geldi. İngiliz basınının haberine göre; Aston Villa, İsmail Yüksek'i yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

Premier Lig ekibinin Fenerbahçe ve İsmail Yüksek ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

DEVRE ARASINDA LYON İSTEMİŞTİ

İsmail Yüksek ile ara transfer döneminde Ligue 1 ekibi Lyon'da yoğun bir şekilde ilgilenmişti. Fransız ekibinin o dönem Fenerbahçe'ye 9 milyon Euro ve bonuslar önerdiği ancak Fred'in ani gelişen sakatlığı nedeniyle bu transferin gerçekleşmediği iddia edilmişti.

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