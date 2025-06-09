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Spor

Prensip anlaşması sağlandı! Markus Gisdol yeniden Süper Lig'de

Teknik direktör Sergej Jakirovic ile yollarını ayırdığını açıklayan Kayserispor'un yeni çalıştırıcısı belli oldu. Kulüp başkanı Nurettin Açıkalın yaptığı açıklama ile Alman teknik adam Markus Gisdol ile 2 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu. İşte detaylar...

AA9 Haziran 2025 Pazartesi 11:14 - Güncelleme:
Prensip anlaşması sağlandı! Markus Gisdol yeniden Süper Lig'de
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KAYSERİ (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, teknik direktör Markus Gisdol ile prensip anlaşması sağladı.

Kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 55 yaşındaki Alman teknik adamla 2 yıllık prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Açıkalın, Gisdol'un ilerleyen günlerde kente gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacağını kaydetti.

Gisdol, son olarak 2023-2024 sezonunda Samsunspor'da görev yaptı.

Samsunspor'un başında 33 maça çıkan teknik adam, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

Kayserispor Kulübü, teknik direktör Sergej Jakirovic ile dün karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

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