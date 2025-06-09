Yeni sezon için kuvvetli bir takım kurup şampiyonluk yolunda iddialı konuma gelmeyi hedefleyen Trabzonspor, golcü transferinde mutlu sona ulaşmak üzere... Yönetim, 2023-24 sezonunda bordo-mavili formayı giyen eski santrforu Paul Onuachu ile prensip anlaşmasına vardı. İngiliz ekibi Southampton ile yaptığı görüşmelerin ise sonuna gelindi. Kısa süre içinde transferin açıklanması bekleniyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Paul Onuachu'yu mutlaka takımda görmeyi çok istiyor.

28 MAÇ, 4 GOL-1 ASİST

31 yaşındaki başarılı forvet oyuncusu, bu sezon toplamda 28 karşılaşmaya çıkarken 4 gol atıp 1 asistlik performans sergilemeyi başardı. 2023-24 yılında Trabzonspor formasıyla 25 karşılaşmada 17 kez fi leleri havalandırıp 4 gol pası vermişti. Transfermarkt verilerine göre; Nijeryalı golcünün güncel piyasa değeri 6 milyon euro...