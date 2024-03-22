İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2024 Cuma / 13 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1553
  • EURO
    34,8766
  • ALTIN
    2239.74
  • BIST100
    9213.82
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Prensip anlaşması tamam! Fırtına'nın yeni gözdesi Borna Barisic
Spor

Prensip anlaşması tamam! Fırtına'nın yeni gözdesi Borna Barisic

Transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor için yeni bir iddia da Alman basınından geldi. Çıkan haberlere göre bordo mavili ekip, Rangers forması giyen Hırvat sol bek Borna Barisic ile prensip anlaşmasına vardı. İşte haberin detayları...

Akşam22 Mart 2024 Cuma 09:35 - Güncelleme:
Prensip anlaşması tamam! Fırtına'nın yeni gözdesi Borna Barisic
ABONE OL

Yeni sezon transferlerinde savunma ve bek bölgelerine öncelik veren Trabzonspor'un, İskoçya'da Rangers forması giyen Hırvat sol bek Borna Barisic ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. OneFootball'da yer alan habere göre bordo mavililer, 31 yaşındaki deneyimli bek oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardı. Karadeniz devinin, milli ara için çağrılmayan Hırvat futbolcu ile görüşmelerini sıklaştırdığı ve gelecek sezon için prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.

Transferin, sözleşme sonu olması nedeniyle bedelsiz olarak gerçekleşeceği ifade edildi. Haberde; sezon başında Glasgow Rangers'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Ryan Kent'in durumuna da vurgu yapıldı; "Kent'in başaramadığını yaparak Güney Avrupa'da başarılı olmayı deneyecek" ifadesine yer verildi. Daha önce İtalya Serie A devi Roma da Borisic ile ilgilenmiş ancak teknik direktör Mourinho'nun görevine son verilmişti. Yeni çalıştırıcı Daniele De Rossi'nin de bu transferi veto etmesi üzerine Borisic ismi, Roma ekibi için rafa kaldırılmıştı. Rangers formasıyla 29 maça çıkan Hırvat bek; 1 gol atıp 6 da asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.