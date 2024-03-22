Yeni sezon transferlerinde savunma ve bek bölgelerine öncelik veren Trabzonspor'un, İskoçya'da Rangers forması giyen Hırvat sol bek Borna Barisic ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü. OneFootball'da yer alan habere göre bordo mavililer, 31 yaşındaki deneyimli bek oyuncusu ile prensip anlaşmasına vardı. Karadeniz devinin, milli ara için çağrılmayan Hırvat futbolcu ile görüşmelerini sıklaştırdığı ve gelecek sezon için prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü.

Transferin, sözleşme sonu olması nedeniyle bedelsiz olarak gerçekleşeceği ifade edildi. Haberde; sezon başında Glasgow Rangers'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Ryan Kent'in durumuna da vurgu yapıldı; "Kent'in başaramadığını yaparak Güney Avrupa'da başarılı olmayı deneyecek" ifadesine yer verildi. Daha önce İtalya Serie A devi Roma da Borisic ile ilgilenmiş ancak teknik direktör Mourinho'nun görevine son verilmişti. Yeni çalıştırıcı Daniele De Rossi'nin de bu transferi veto etmesi üzerine Borisic ismi, Roma ekibi için rafa kaldırılmıştı. Rangers formasıyla 29 maça çıkan Hırvat bek; 1 gol atıp 6 da asist yaptı.