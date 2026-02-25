İSTANBUL 11°C / 3°C
Spor

Prince Ampem'in yeni adresi Çin oldu

Eyüpspor, Ganalı futbolcusu Prince Ampem'in, Çin ekibi Shanghai Port'a transfer olduğunu açıkladı.

IHA25 Şubat 2026 Çarşamba 12:18 - Güncelleme:
Eflatun-sarılıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Prince Ampem'in transferi konusunda Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Port ile anlaşmaya varılmıştır. Formamızı giydiği üç sezon boyunca verdiği mücadele, Trendyol 1. Lig'de yaşadığımız şampiyonluktaki katkıları ve Trendyol Süper Lig'de geçirdiğimiz iki sezondaki performansı için Prince Ampem'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi.

2023 yılında HNK Rijeka takımından transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, Eyüpspor formasıyla 87 maça çıktı ve 18 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Ampem ayrıca 2023-2024 sezonunda da Eyüpspor ile Trendyol 1. Lig şampiyonluğu yaşadı.

