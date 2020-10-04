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Spor

''Problem var!'' Rıdvan Dilmen: Şuursuz ve coşkusuz

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'in 4. haftasında evinde Gençlerbirliği'ne mağlup olan Beşiktaş maçını değerlendirdi.

04 Ekim 2020 Pazar 20:09 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 20:13
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Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, evinde Gençlerbirliğ'ni konuk etti. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı ve dördüncü hafta sonunda 4 puan toplayabildi.

NTV'de konuşan Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçını analiz etti.

Josef, Dorukhan ve Atiba'yı "Rakip Porto değilse asla oynatmam" diyen Rıdvan Dilmen, "Kesinlikle hazır olmayan Aboubakar, yüzde yüz hazır olmasa da maçın sonuna kadar oynamaya çalışan Josef... Sezon başından beri oynatmadığı Rıdvan ve Welinton. İkisi de yetersiz." dedi.

Beşiktaş'ta problem olduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "Takım amaçsız, şuursuz ve coşkusuz. Ya ekonomik anlamda problem var... Beşiktaş forması bir maç kötü performansı kaldırabilir ama dönüp bakalım Konyaspor maçı, Antalyaspor maçı... Takım bir Sergen Yalçın geldiğinde coşkuluydu" dedi.

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