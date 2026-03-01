İSTANBUL 9°C / 4°C
Spor

Profesyonel liglerin en golcü takımı Bursaspor

Bursaspor bu sezon Türkiye profesyonel futbol liglerinde 70 gole ulaşarak en çok gol atan takım konumuna yükseldi, şampiyonluk yarışında hücum gücünü avantaj haline getirdi.

1 Mart 2026 Pazar 14:54
Profesyonel liglerin en golcü takımı Bursaspor
Bu sezon gösterdiği hücum performansıyla öne çıkan Bursaspor, Türkiye profesyonel futbol ligleri genelinde 70 gole ulaşarak en çok gol atan takım oldu. Yeşil-beyazlı ekip, Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig dahil tüm liglerde gol sayısında zirvede yer alıyor.

Bursaspor'un 70 gollük üretimi, rakip savunmalara karşı sürekli baskı kuran hücum anlayışının bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Yeşil-beyazlılar sadece kendi liginde değil, aynı zamanda profesyonel liglerin tamamında rakiplerinin önünde yer alarak hücumda istikrarını korudu.

Türkiye profesyonel liglerinde gol sayıları şu şekilde gerçekleşti:

"Süper Lig'de Galatasaray, 58 gol. 1. Lig'de Esenler Erokspor, 67 gol. 2. Lig Beyaz Grup'ta Batman Petrol Spor, 55 gol."

