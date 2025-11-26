Promise David: Hakem doğru karar verdi

Union Saint-Gilloise forması giyen Promise David, Galatasaray maçının ardından konuştu.

Promise David, Galatasaray maçında attığı golle ilgili, "Asistten önceki pas, çok klas bir hareketti. Topu ağlara göndermek benim için çok kolaydı." dedi.

Sözlerine devam eden David, "Ailem bugün yine buradaydı. Onları her maça getirmem gerekiyor ama bu bana çok pahalıya mal oluyor. (Gülerek)" diye konuştu.

Hedefleriyle ilgili konuşan Promise David, "Şu anda sadece bir sonraki maça odaklanmalıyız. Önce ligdeki iyi formumuzu sürdürmek istiyoruz, ardından Şampiyonlar Ligi'nde üç zorlu maçımız daha var. Her maçı tek tek ele alacağız. Umarım bundan sonra ilk 24'e girmek için elimizden geleni yapabiliriz." sözlerini sarf etti.

MAÇA DAMGA VURAN POZİSYON İÇİN AÇIKLAMA!

Promise David, Uğurcan Çakır'ın ayağına bastığı ve Galatasaray'ın kırmızı kart beklediği pozisyonla ilgili gelen soruya da cevap verdi.

24 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray kalecisinin ayağına bastığınız pozisyonda ikinci sarı kartı hak ettiğinizi düşünüyor musunuz?" sorusunun ardından, "Hayır, bence hakem doğru karar verdi. Bunun bir kaza olduğunu gördü. Kaleciden özür diledim. Hakem bana dikkatli olmamı söyledi ama hakem baştan bunun bir kaza olduğunu gördü." cevabını verdi.