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Spor

Prosinecki: '8 final maçımız var'

Hes Kablo Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki, kalan 8 maçın da kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

IHA21 Mayıs 2020 Perşembe 15:16 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 15:16
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Süper Lig’de 18. sırada bulunan ve kümede kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor, Covid-19 virüs salgınından dolayı lige verilen aranın sona ermesi ile çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Teknik direktör Robert Prosinecki nezaretinde çalışan sarı kırmızılı takım son 8 haftada 4 iç saha 4 deplasman maçına çıkacak. İlk olarak İstanbul’da oynayacağı Fenerbahçe maçına hazırlanan Hes Kablo Kayserispor tempoyu artırmaya başladı.

Hes Kablo Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki, kalan 8 haftanın kendileri için son derece önemli olduğunu ifade ederek, "Ligin son sırasındayız. Lige uzun süre ara verildi. Lige tekrardan konsantre olmaya çalışıyoruz. Bizim çok önemli 8 maçımız var. 8 final maçı oynayacağız. Maksimum puan toplamak zorundayız. Zaman daralıyor ve işi sıkı tutmamız gerekiyor" dedi.

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