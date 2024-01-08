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Spor

Prosinecki: Cengiz Ünder'in performansı eleştirilere ve beklentilere yanıt gibiydi

Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki, Fenerbahçe'nin 5-1'lik İstanbulspor galibiyetinde 4 gole imza atan Cengiz Ünder'in performansını değerlendirdi.

8 Ocak 2024 Pazartesi 11:55 - Güncelleme:
Prosinecki: Cengiz Ünder'in performansı eleştirilere ve beklentilere yanıt gibiydi
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Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki, Fenerbahçe'nin 5-1'lik İstanbulspor galibiyetine dair değerlendirmelerde bulundu.

İşte Prosinecki'nin maç hakkındaki değerlendirmeleri;

"CENGİZ RESİTAL SUNDU"

"Cengiz Ünder'i Altınordu'dayken bile biliyor ve izliyordum. Olağanüstü bir yetenek olduğunu daha o zamanlar gösteriyordu. Sonrasında zaten Avrupa seviyesine ulaştı. Türkiye'ye dönüşü erkendi bana göre ama Fenerbahçe ona büyük yatırım yaptı. Bunun karşılığını şu ana kadar beklenen seviyede gösterememişti. Bu maç ise tüm eleştirilere ve beklentilere yanıt gibiydi adeta. Evet, İstanbulspor'un kadro kalitesi ya da form grafiği ölçü değil belki ama tehlikeli bir maç rahat geçmek önemli. Çünkü eksik sayısı bu kadar fazlayken takımın taktiksel bütünlüğünden çok özel bireysel performanslara ihtiyaç duyulabiliyor. O ihtiyacı karşılayan isim Cengiz'di. Nitekim tek başına bir resital sundu.

"SAVUNMA ZORLANDI"

Cengiz'in özel performansının dışında bazı dikkat çeken noktalara da değinmek gerek. Kuşkusuz rakip daha zorlayıcı olsaydı ya da Cengiz'in günü olmasaydı Fenerbahçe savunması çok zor bir gün geçirebilirdi. Savunmada alternatiflere mecbur kalındığında genel manada bir defans sıkıntısı yaşanıyor Fenerbahçe'de. Yani bireylere değil biraz daha takım bütünlüğündeki savunma organizasyonunun toparlanması gerekiyor. Böyle müthiş bir skordan sonra negatif konuşulması pek hoş karşılanmaz Türkiye'de. Bunu biliyorum. Ancak kazandığınız maçlardaki eksikleri doğru görmek sizi ileriye taşıyacak en önemli faktör haline gelir."

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